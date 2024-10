Tropas da Coreia do Norte na Rússia podem ampliar guerra na Ucrânia, alertam EUA

As forças ucranianas realizaram uma grande incursão em Kursk em agosto e controlam centenas de quilômetros quadrados de território na região.

Após conversas com seu equivalente sul-coreano no Pentágono, Kim Yong-hyun, Austin chamou o envio de tropas norte-coreanas de uma "escalada perigosa e desestabilizadora".

"Isso tem o potencial de prolongar o conflito ou de ampliá-lo", disse Austin aos repórteres.

Perguntado sobre o que quis dizer com ampliação do conflito e se outros países poderiam se juntar à luta, Austin respondeu cautelosamente: "Isso pode encorajar outros a tomarem medidas, de diferentes tipos... Há várias coisas que poderiam acontecer".

A Coreia do Sul alertou que Pyongyang aprenderia lições valiosas com suas tropas se engajando em combate e testemunhando a guerra moderna ao ajudar a Rússia, o que constituiria uma ameaça militar direta à Coreia do Sul.

A Coreia do Sul afirmou que está considerando enviar uma equipe de observadores militares à Ucrânia para monitorar e analisar a esperada mobilização norte-coreana, algo que, segundo Kim, seria uma grande oportunidade para aprender mais sobre as forças norte-coreanas.