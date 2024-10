Única unidade de queimados do Líbano trata crianças após ataques israelenses

Por Kuba Stezycki e Yara Nardi

BEIRUTE (Reuters) - Envolvida em gaze da cabeça aos dedos dos pés, a menina Ivana Skayki está quase imóvel em uma cama de hospital grande demais para ela. Há semanas, ela vem sendo tratada após queimaduras graves sofridas em ataques israelenses a sua cidade natal, no sul do Líbano.

Ivana, que completa dois anos no próximo mês, sofreu queimaduras em quase 40% do corpo, incluindo metade do rosto, o peito e os dois membros superiores, de acordo com Ziad Sleiman, cirurgião plástico da unidade especializada em queimaduras do Hospital Geitaoui, em Beirute.