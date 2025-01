Sem gás russo, indústria fecha em região separatista da Moldávia

Por Mark Trevelyan e Alexander Tanas

(Reuters) - O corte do fornecimento de gás russo para a Transnístria, uma região separatista da Moldávia, forçou o fechamento de todas as indústrias, exceto as produtoras de alimentos, disse uma autoridade nesta quinta-feira.

O território de língua russa, com cerca de 450.000 habitantes, que se separou da Moldávia na década de 1990 com o colapso da União Soviética, sofreu um impacto doloroso e imediato do corte do fornecimento de gás russo para a Europa Central e Oriental na última quarta-feira, via Ucrânia.