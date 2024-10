Ao menos 30 palestinos morrem em ataques israelenses e hospital atingido, diz ministério de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Pelo menos 30 palestinos foram mortos em ataques militares israelenses na Faixa de Gaza na quinta-feira, principalmente no norte, onde um ataque atingiu um hospital, incendiando suprimentos médicos e interrompendo as operações, disseram as autoridades de saúde do enclave.

Os militares israelenses acusam o grupo militante palestino Hamas de usar o Hospital Kamal Adwan, em Beit Lahiya, para fins militares e disseram que "dezenas de terroristas" têm se escondido lá. Autoridades de saúde e o Hamas negam a acusação.