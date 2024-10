EUA dizem que 8.000 soldados norte-coreanos estão em Kursk, na Rússia

O representante russo no Conselho de Segurança de 15 membros, na hora, não respondeu Wood. Moscou não negou nem confirmou diretamente a presença de tropas norte-coreanas. Após uma negação inicial, a Coreia do Norte defende desde então a ideia de que enviar tropas está em conformidade com o direito internacional.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Em agosto deste ano, as forças ucranianas lutaram para entrar na área de fronteira russa de Kursk, onde continuam a manter o território.

Os EUA, o Reino Unido, a Coreia do Sul, a Ucrânia e outros acusam a Rússia de violar resoluções da ONU e a Carta da ONU com o envio de tropas da Coreia do Norte, há tempos sob as sanções da ONU com o objetivo de interromper o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos de Pyongyang.

Na quarta-feira, a Ucrânia nomeou três generais norte-coreanos que, segundo ela, estariam acompanhando as tropas do país asiático na Rússia.

Os EUA e a China também entraram em conflito no Conselho de Segurança nesta quinta-feira por causa das acusações de Washington de que Pequim estaria fornecendo apoio em grande escala para a base industrial de defesa da Rússia.

"A China não pode afirmar com credibilidade que é uma voz pela paz quando permite que a Rússia trave a maior guerra na Europa em décadas. O apoio da China à Rússia é decisivo. O apoio da China está prolongando a guerra", disse Wood.