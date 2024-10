Investidores debatem risco de BC perder rédea da inflação com escalada em gasto com juro da dívida pública

A dominância fiscal é caracterizada por uma perda de eficácia da política monetária em cenário de desarranjo das contas públicas. Em ambiente desse tipo, uma alta nos juros básicos pelo BC para domar os preços eleva o gasto do governo com pagamento de juros da dívida pública e aumenta o problema fiscal a ponto de deteriorar expectativas de mercado, afetando condições financeiras, o que acaba por pressionar ainda mais a inflação.

O ex-secretário do Tesouro Paulo Valle, diretor-geral da IRB Asset, esteve na última semana em Washington, onde ocorreram reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial e eventos paralelos, e disse que viu investidores brasileiros “pessimistas e alarmados” com o que classificou como uma antecipação de um possível problema fiscal no país.

Na mesma linha, uma fonte que lidera as análises de um grande banco de investimentos no Brasil disse, sob anonimato, ter ouvido de investidores preocupações sobre o risco de dominância fiscal, com dúvidas em relação à sustentabilidade da dívida pública, que é considerada grande mesmo com a Selic em um nível que ainda não é alto o suficiente para segurar a atividade e a inflação.

“O Brasil tem um passado que nos condena. Então a gente tem receio sempre”, disse Valle. “Eu acho que a gente não chegou a esse ponto (de dominância fiscal), o Banco central fez um bom trabalho e continua com o leme na mão.”

Ao avaliar que o cenário macroeconômico do Brasil no momento vai “relativamente bem”, Valle disse acreditar que o governo tem os instrumentos para reverter a perspectiva de piora fiscal por meio do controle de despesas, mas precisa ter convicção e vontade política.

O gasto do governo com juros da dívida acumulado em 12 meses atingiu em julho 870 bilhões de reais, equivalente a 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB), maior patamar desde o início de 2016, quando o país passava por uma crise econômica e vivia incertezas relacionadas ao processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.