Kamala e Trump cortejam votos latinos em Nevada, um dos Estados cruciais na eleição dos EUA

Em nível nacional, Trump teve o apoio de 38% dos eleitores hispânicos registrados em uma série de pesquisas Reuters/Ipsos realizadas este mês, contra 32% no mesmo período em 2020. A parcela de eleitores hispânicos que apoiam Kamala era de 50%, em comparação com os 54% do atual presidente, o democrata Joe Biden, em outubro de 2020.

A cantora Jennifer Lopez discursará em um comício de Kamala em Las Vegas, onde a banda mexicana de pop rock Maná se apresentará, enquanto Trump fará um comício em Henderson, que tem uma população de mais de 330.000 pessoas.

O evento de Trump será no Lee's Family Forum, sede do time de hóquei no gelo Henderson Silver Knights. O comício e o show de Kamala fazem parte de uma série de eventos "When We Vote We Win" (quando votamos, vencemos) para ajudar a mobilizar apoio. Ela também estará em Reno.

Um comício de Trump no domingo, em Nova York, provocou protestos depois que o comediante Tony Hinchcliffe chamou Porto Rico de "ilha flutuante de lixo", atraindo críticas de vários hispano-americanos de destaque.

O cantor Nicky Jam apoiou Trump em setembro, mas na quarta-feira retirou seu apoio. "Porto Rico deve ser respeitado", disse ele em um vídeo postado no Instagram.

A campanha de Trump disse que a piada não refletia suas opiniões e tentou se distanciar dos comentários.