Kremlin se recusa a responder se Rússia ajuda Coreia do Norte com tecnologia para mísseis

Moscou não negou nem confirmou diretamente a presença de tropas norte-coreanas em seu território, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo que é assunto da Rússia decidir ou não usar tropas norte-coreanas.

Quando perguntado em uma teleconferência nesta quinta-feira se Moscou está ajudando a Coreia do Norte com mísseis ou outra tecnologia militar, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Não tenho essa informação, é uma informação especializada e você deve perguntar ao Ministério da Defesa".

Peskov referiu-se à importância de uma parceria estratégica abrangente, que inclui uma cláusula de defesa mútua, assinada por Putin e pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante uma visita do líder russo a Pyongyang em junho.

"Mais uma vez, só posso repetir que continuamos comprometidos com o tratado que assinamos, continuamos comprometidos com nossos interesses de desenvolver relações com nosso vizinho em todas as áreas, e isso não deve preocupar e dizer respeito a ninguém", disse Peskov.

"É um direito soberano da Rússia e da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) desenvolver relações como Estados vizinhos."

A Rússia disse na quarta-feira que a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, estava a caminho de Moscou para realizar consultas estratégicas com seu colega russo, Sergei Lavrov, sua segunda visita à Rússia em seis semanas.