Países europeus culpam Alemanha pelo aumento da conta de luz

Em termos gerais, esses preços são determinados pelo tipo de fornecimento, pelos custos de manutenção e investimento na rede, pelos impostos e pelos custos de tecnologias limpas e de reserva, explica Conall Heussaff, analista de pesquisa do think tank Bruegel, com sede em Bruxelas.

Heussaff, que investigou os preços de energia e o desenho do mercado de eletricidade, disse à DW que a oferta e a demanda também são fatores, mas mais a curto prazo. Um sistema de energia limpa como o da União Europeia levará a preços médios mais baixos na maioria dos períodos, com breves períodos de preços muito altos no mercado livre.

Noruega e Suécia se queixam

Neste ano, a Alemanha passou por alguns períodos de Dunkelflaute. Um deles foi especialmente impactante, pois o país precisou de mais eletricidade de outros lugares do que o normal para atender à demanda. Isso puxou os preços internos e no exterior, já que a eletricidade vai para onde há demanda e o preço são mais altos.

Na madrugada de 12 de dezembro, um megawatt-hora de eletricidade custava 107 euros (US$ 112), mas rapidamente subiu para 936 euros, de acordo com dados coletados pelo Agora Energiewende, um think tank sobre energia. No dia seguinte, o preço voltou a cair, atingindo uma baixa de pouco menos de 115 euros.

Embora os preços tenham se normalizado rapidamente, as reações da Escandinávia foram imediatas. O ministro de energia da Noruega, Terje Aasland, disse que estava considerando cortar as conexões de energia compartilhada com a Dinamarca, enquanto outros na Noruega querem renegociar as conexões existentes com a Alemanha e o Reino Unido, informou o jornal britânico Financial Times (FT).