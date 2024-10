Mais de 400 supostas vítimas de ex-proprietário da Harrods se apresentam

Por Catarina Demony

LONDRES (Reuters) - Até o momento, mais de 400 supostas vítimas entraram em contato com a equipe jurídica que trabalha em um processo contra o falecido bilionário egípcio Mohamed Al Fayed, acusado de abuso sexual e estupro, disse o advogado Dean Armstrong nesta quinta-feira.

Um documentário da BBC em setembro revelou que Al Fayed, que morreu no ano passado aos 94 anos, abusou sexualmente de funcionárias de sua loja de departamentos londrina Harrods, forçou-as a fazer exames médicos e as ameaçou com consequências se elas tentassem reclamar.