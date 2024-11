China espera que EUA continuem a colaborar sobre mudanças climáticas seja qual for vencedor de eleição, diz autoridade chinesa

Mas a eleição do ex-presidente Donald Trump pode acabar com o compromisso climático bilateral entre os dois lados, já que Trump provavelmente retirará os Estados Unidos do Acordo de Paris pela segunda vez.

"Esperamos que os EUA possam manter a estabilidade e a consistência de sua política climática e esperamos que possam continuar a trabalhar com outros países globalmente", disse Xia Yingxian, diretor-geral do escritório climático do Ministério do Meio Ambiente da China, durante uma reunião.

Com as negociações climáticas da COP29 programadas para começar em Baku, no Azerbaijão, em 10 dias, Xia disse aos repórteres que espera que a reunião envie um sinal positivo de que "o multilateralismo não pode ser revertido e a cooperação internacional é indispensável".

Como parte de suas obrigações no âmbito do Acordo de Paris, os países devem apresentar novas e mais ambiciosas "contribuições nacionalmente determinadas" (NDCs) à Organização das Nações Unidas (ONU) até fevereiro do próximo ano.

Washington tem pressionado Pequim a se comprometer com um corte de 30% nas emissões até 2035, mas especialistas alertaram que a influência dos EUA na diplomacia climática será significativamente prejudicada se Trump vencer na próxima semana.

Xia disse aos repórteres que a China "implementará firmemente seus NDCs" e afirmou que novas metas para 2035 já haviam sido propostas, mas não deu mais detalhes.