Com saída de porta-aviões, EUA levarão B-52s e navios de guerra ao Oriente Médio

Os EUA tinham até dois porta-aviões na região no ano passado, com o aumento das tensões após o início da atual guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023.

A retirada do Abraham Lincoln da região criará uma “lacuna” até que outro porta-aviões seja enviado ao Oriente Médio.

Os últimos ajustes das forças dos EUA na região ocorrem após ataques mútuos entre Irã e Israel. Os israelenses também estão lutando contra o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano — ambos apoiados pelos iranianos —, e realizou ações no Iêmen após serem atacados por combatentes Houthi, que também contam com o apoio de Teerã.

Os EUA prometeram ajudar a defender Israel contra ataques e proteger as forças do país no Oriente Médio, atacadas por grupos aliados do Irã na Síria, Iraque, Jordânia e na costa do Iêmen.

(Reportagem de Phil Stewart)