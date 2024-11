Dois institutos de pesquisa dos EUA dizem que resultados das eleições na Geórgia sugerem manipulação

Por Felix Light

TBILISI (Reuters) - Duas empresas de pesquisa dos Estados Unidos, encomendadas pelas forças de oposição da Geórgia, questionaram os resultados oficiais que mostraram que o partido governista Georgian Dream venceu a eleição parlamentar do último fim de semana no país do sul do Cáucaso, enquanto os partidos de oposição se preparavam para realizar um novo protesto na próxima semana.

A empresa norte-americana de dados e pesquisas Edison Research, encomendada pelo canal de televisão pró-oposição Formula, disse que as diferenças entre sua própria pesquisa de boca de urna e os resultados oficiais apontavam para uma "manipulação" da votação.