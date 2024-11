Biden faz a última parada da campanha de Kamala em Scranton, sua cidade natal

Eles realizaram alguns eventos iniciais, tanto oficiais quanto relacionados à campanha, quando ela assumiu o bastão e energizou os democratas desmoralizados no verão. Mas sua antiga campanha o deixou na sombra desde então, em meio a preocupações com sua idade, sua tendência a cometer gafes e seus baixos índices de aprovação junto ao público americano.

A sabedoria dessa estratégia foi destacada no início desta semana, quando a ligação de Biden com um grupo latino, na qual ele se referiu a um ou mais apoiadores de Trump como lixo, ofuscou parcialmente o discurso de encerramento bem recebido de Kamala para dezenas de milhares de apoiadores em Washington.

Mais tarde, ele esclareceu suas observações, mas o episódio foi indesejável para Kamala e sua equipe na reta final da corrida.

No entanto, não foi suficiente para que eles pedissem a Biden que evitasse sua parada na Pensilvânia, onde ele discursou em uma reunião de divulgação de votos do sindicato Carpenters Local 445, em frente a uma parede de cartazes que diziam "Harris for President" e "Thank you, Joe".