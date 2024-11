Egito sedia conversas entre Fatah e Hamas como parte de esforços para cessar-fogo

Líderes do Hamas e da facção Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas, se reuniram no Cairo no mês passado para discutir a formação de um comitê, com base em uma proposta apresentada pelo Egito, mas as conversas foram adiadas, disseram fontes próximas das negociações à Reuters.

As fontes afirmaram que o comitê seria formado por figuras palestinas independentes que não estão alinhadas a nenhum movimento específico, abordando a questão de quem governará Gaza quando a guerra que já dura um ano terminar.

Israel rejeita que o Hamas tenha qualquer papel em Gaza depois da guerra e disse que também não confia na rival Autoridade Palestina de Abbas para governar o enclave.

Os mediadores, incluindo Egito e Catar com o apoio dos Estados Unidos, não conseguiram até agora fechar uma trégua que encerraria a guerra em Gaza e facilitaria a libertação de reféns israelenses e estrangeiros mantidos pelo Hamas, além de milhares de palestinos detidos por Israel.

O Hamas está pressionando pelo fim das hostilidades, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra continuará até que o Hamas seja desmembrado.

A autoridade política do Hamas, Izzat al-Risheq, disse que propostas de tréguas limitadas ou temporárias são “cortinas de fumaça”.