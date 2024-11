Ataque israelense mata pelo menos 31 pessoas em Gaza, relatam médicos

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Pelo menos 31 pessoas foram mortas durante um bombardeio israelense da Faixa de Gaza no domingo, relataram médicos palestinos, com quase metade das mortes nas áreas do norte do enclave no qual o exército israelense enfrenta uma campanha que já dura um mês com o objetivo de, segundo eles, evitar que o Hamas consiga se reagrupar.

Palestinos disseram que as novas ofensivas aéreas e terrestres, além de retirada forçada de moradores eram “limpeza étnica” com o objetivo de esvaziar duas cidades do norte de Gaza. Israel nega isso, dizendo que está lutando contra militantes do Hamas que lançam ataques desses locais.