Kamala abre "Saturday Night Live" e pede ao país para "manter a Calm-ala" antes da eleição

Por Nandita Bose e James Oliphant

NOVA YORK (Reuters) - A candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris, apareceu no programa de comédia de TV "Saturday Night Live", no sábado, em um movimento inesperado a apenas três dias antes do embate com o republicano Donald Trump nas urnas.

Kamala interpretou a si mesma e parecia estar diante de um espelho quando perto da atriz que a interpreta no programa, Maya Rudolph, que na cena estava nervosamente se preparando para um discurso de campanha.