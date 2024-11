Protestos na Espanha interrompem visita do rei em área afetada por enchentes

"Era sabido e ninguém fez nada para evitar", disse um jovem ao rei, que insistiu em permanecer para falar com as pessoas apesar do tumulto, enquanto o primeiro-ministro havia se retirado.

Em um momento da visita ao subúrbio afetado de Paiporta, Felipe segurou um homem que chorava em seu ombro.

O governo central disse que a emissão de alertas à população é responsabilidade das autoridades regionais. As autoridades de Valência disseram que agiram da melhor forma possível com as informações disponíveis.

Sanchez disse no sábado que qualquer possível negligência seria investigada posteriormente.

O número de mortos em uma das piores inundações súbitas na história moderna do país chegou a 217 no domingo -- quase todos na região de Valência e mais de 60 deles apenas em Paiporta.

Dezenas de pessoas ainda estavam desaparecidas, enquanto cerca de 3 mil residências ainda estavam sem eletricidade, segundo as autoridades.