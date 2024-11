Candidata pró-Ocidente declara vitória em eleição presidencial na Moldávia após alegações de interferência

A vitória da ex-conselheira do Banco Mundial, de 52 anos, que acelerou o esforço do país para sair da órbita de Moscou e ingressar na União Europeia, é vista por seus partidários como um endosso do caminho resolutamente pró-ocidental que ela adotou.

No entanto, o domínio de Stoianoglo em várias partes do país sugere que o partido da presidente enfrentará um grande desafio nas principais eleições parlamentares, que decidirão a composição do governo.

Stoianoglo fez campanha dizendo que apoiava a integração com a UE, mas que também queria desenvolver laços com a Rússia no interesse nacional. Sandu o retratou como um Cavalo de Troia para os interesses do Kremlin, algo que ele negou.

O futuro da Moldávia, uma nação agrícola pobre que tem alternado entre caminhos pró-russos e pró-ocidentais desde a dissolução soviética em 1991, tem estado no centro das atenções desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala da vizinha Ucrânia em 2022.

A votação foi acompanhada de perto em Bruxelas uma semana depois que a Geórgia, outro ex-Estado soviético que buscava a adesão ao bloco, reelegeu um partido governista considerado no Ocidente como cada vez mais pró-russo.

"Moldávia, você é vitoriosa! ... Em nossa escolha por um futuro digno, ninguém perdeu", disse Sandu em um discurso de vitória conciliatório, no qual ela disse que tem que abordar as preocupações daqueles que votaram contra ela.