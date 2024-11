Quincy Jones, lenda da música que trabalhou com Sinatra e Michael Jackson, morre aos 91 anos

Suas próprias gravações foram igualmente ecléticas, variando do jazz ao soul, do africano ao brasileiro. Em 1991, seu disco "Back on the Block" ganhou o Grammy de álbum do ano e também Grammys nas categorias rap, rhythm and blues, jazz fusion e instrumental.

O trabalho de Jones com Michael Jackson foi histórico, embora a gravadora de Jackson inicialmente achasse que Jones era muito jazzístico para ser seu produtor. Começaram em 1979 com "Off the Wall", depois que o cantor se separou de seus irmãos do Jackson 5 e montou uma mistura de faixas dançantes e baladas. O álbum apresentou quatro músicas que se tornaram os 10 maiores sucessos.

Sua colaboração em 1982, "Thriller", tornou-se um marco cultural da década de 1980. Jones e Michael Jackson queriam ampliar a base de fãs do cantor e, por isso, acrescentaram elementos de rock, fazendo com que o guitarrista Eddie Van Halen tocasse um solo explosivo em "Beat It", que se tornou um dos maiores sucessos de Michael Jackson. Complementado por vídeos deslumbrantes que apresentavam a dança hipnotizante do cantor no momento em que a MTV estava amadurecendo, "Thriller" transformou o artista em uma das maiores estrelas do mundo.

COLABORAÇÃO DIVINA

Sucessos como "Beat It", "Billie Jean" e a música-título fizeram de "Thriller" o álbum mais vendido de todos os tempos. O álbum ganhou três Grammys para Jones e sete para Michael Jackson.

Depois disso, em 1987, lançaram "Bad", que teve cinco sucessos número 1, incluindo "Smooth Criminal" e "Man in the Mirror".