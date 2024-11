SAIBA MAIS-Dez disputas ao Senado dos EUA para ficar de olho na eleição de terça-feira

O democrata Sherrod Brown, 71 anos, enfrenta uma campanha de reeleição igualmente competitiva em um Estado onde Trump tem grande apoio. Brown venceu a eleição em Ohio, Estado cada vez mais inclinado para os republicanos, três vezes desde 2006, sendo que cada disputa foi mais acirrada que a anterior.

Assim como Tester, ele trabalhou para desenvolver uma reputação mais independente do que a de muitos de seus pares democratas, incluindo a promoção de projetos de lei para proteger os empregos na indústria norte-americana e responsabilizar as instituições financeiras a partir de sua posição como presidente do Comitê Bancário do Senado.

Seu oponente, Bernie Moreno, 57 anos, é proprietário de um grupo de concessionárias de automóveis. A família de Moreno emigrou da Colômbia quando ele era criança, e o candidato enfatizou uma infância de origem humilde nos EUA, embora sua família tenha conexões com a elite colombiana.

MICHIGAN: COMPETIÇÃO ACIRRADA POR UMA VAGA

Com a aposentadoria da senadora democrata Debbie Stabenow, a disputa pelo Senado por Michigan também deverá ser altamente competitiva em um Estado do Meio-Oeste que também desempenhará um papel fundamental na eleição presidencial.

A insatisfação entre os eleitores árabe-americanos do Estado com relação à maneira como o governo Biden lidou com a guerra em Gaza pode representar um problema para os democratas.