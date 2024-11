SAIBA MAIS-Por que eleitores de apenas 7 Estados devem decidir a eleição presidencial dos EUA

As estratégias dos candidatos refletem essa realidade, com a grande maioria de seus gastos com anúncios e eventos de campanha direcionados a estes locais.

Entenda abaixo por que a corrida presidencial dos EUA será decidida por alguns norte-americanos.

POR QUE A ELEIÇÃO NÃO É DECIDIDA PELO VOTO POPULAR?

Diferentemente das eleições para outros cargos nos EUA, a disputa presidencial não se baseia apenas no voto popular, mas no sistema conhecido como Colégio Eleitoral.

Nele, o candidato vencedor em cada Estado, bem como no Distrito de Colúmbia -- onde fica a capital, Washington -- recebe os votos aos quais cada Estado tem direito dentro do Colégio Eleitoral. Esta quantidade de votos é determinada, de forma geral, com base no tamanho da população estadual.

Para vencer, um candidato precisa ganhar a maioria dos 538 votos do Colégio Eleitoral -- ou seja, 270 votos. Isso é possível mesmo quando se perde no voto popular nacional, como aconteceu com Trump quando ele ganhou em 2016.