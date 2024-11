Alemanha prende supostos membros de grupo de direita que planejam revolta

Convencido de que a Alemanha está próxima do colapso, com a queda do governo e da sociedade profetizada para um "Dia X" indeterminado, o grupo vinha treinando para usar a força para estabelecer um novo sistema no leste do país inspirado no nazismo, de acordo com os investigadores.

"Se necessário, grupos indesejados de pessoas devem ser removidos da área por meio de limpeza étnica", disse a declaração do grupo.

Os promotores disseram que os suspeitos haviam concluído o treinamento paramilitar, com foco em guerra urbana, manuseio de armas de fogo, marcha noturna e patrulhamento.

O grupo também adquiriu equipamentos militares, como uniformes de camuflagem, capacetes de combate, máscaras de gás e coletes à prova de balas.

(Reportagem adicional de Alan Charlish, em Varsóvia, e Madeline Chambers)