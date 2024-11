Controle do Congresso está em disputa em eleição acirrada nos EUA

Os republicanos têm a chance de ampliar ainda mais uma eventual maioria no Senado se vencerem disputas em vários estados competitivos do Meio-Oeste. Isso permitiria que eles bloqueassem muitas das iniciativas e nomeações de pessoal de Kamala, caso a candidata democrata ganhasse a Casa Branca, ou ajudassem Trump a cumprir seus prometidos cortes de impostos, caso ele vença. Mas é improvável que eles consigam a maioria de 60 votos necessária para fazer avançar a maior parte da legislação na Casa.

Em Nebraska, a senadora republicana Deb Fischer enfrenta um desafio surpreendentemente forte de um candidato independente, Dan Osborn, que não disse se se alinharia com os democratas no Senado caso vencesse.

CÂMARA EM DISPUTA

O cenário é menos claro na Câmara dos Deputados, onde os republicanos detêm uma estreita maioria de 220 a 212 votos. Os analistas dizem que os democratas poderiam facilmente conquistar cadeiras suficientes para ganhar o controle da Câmara, embora não haja sinais de uma "onda", semelhante à de 2018 ou 2010, que resultaria em uma mudança decisiva no poder.

Com pelo menos 200 assentos seguros para cada partido, o lado vencedor provavelmente terminará com uma maioria estreita que poderá dificultar o governo. Isso ficou evidente nos últimos dois anos, já que as brigas internas republicanas levaram a votações fracassadas e à turbulência na liderança, prejudicando os esforços do partido para cortar gastos e restringir a imigração.

As disputas acirradas nos Estados fortemente democratas de Nova York e Califórnia podem determinar o controle da Câmara, embora o resultado final possa não ser conhecido por vários dias, pois a Califórnia, que pode levar dias para contar as cédulas, e as recontagens e os segundos turnos de disputas acirradas podem levar semanas para serem resolvidos.