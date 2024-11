Kamala ou Trump herdarão legado misto nas eleições de 2024 nos EUA

O governo concedeu 90 bilhões de dólares em subsídios para projetos climáticos, de energia limpa e outros projetos no âmbito da Lei de Redução da Inflação, ou seja, cerca de 70% da verba que a legislação destinou para o clima, de acordo com funcionários do governo.

O governo Biden também expandiu o arrendamento federal para projetos de energia renovável e aprovou novas regulamentações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de veículos, usinas de energia e operações de petróleo e gás.

No lado das perdas, as tentativas de seu governo de acabar com o arrendamento federal de petróleo e gás fracassaram nos tribunais, e suas políticas não conseguiram impedir um aumento maciço na produção de petróleo e gás dos EUA -- principalmente em terras de propriedade privada no Texas e no Novo México -- que tornou os EUA o maior produtor de petróleo do mundo.

E, talvez no melhor teste de fogo das ações climáticas de Biden, as projeções do Rhodium Group mostram que as emissões de gases de efeito estufa dos EUA devem diminuir de 32% a 43% até 2030 com as políticas atuais, aquém da meta de Biden de 50% a 52%.

(Reportagem de Ted Hesson, Gabriella Borter, Dan Burns, Don Durfee, Kat Stafford e Valerie Volcovici)