Rússia nomeará embaixador nos EUA se Washington mantiver contato, diz agência

(Reuters) - A Rússia nomeará um novo embaixador nos Estados Unidos em um momento oportuno, se Washington continuar disposta a manter contatos, disse a agência de notícias RIA, citando o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, na terça-feira.

O embaixador anterior, Anatoly Antonov, encerrou seu mandato no mês passado. O Kremlin disse em 7 de outubro que um novo embaixador seria nomeado, descartando a especulação de que as relações com Washington estavam sendo rebaixadas.

(Reportagem da Reuters)