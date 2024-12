'Serviço funerário agora é negócio', diz Ricardo Nunes sobre privatização

A intenção é fazer com que o professor cumpra 40 horas semanais na rede?

Não, necessariamente. A gente não tem como tratar isso de forma igual e uniforme para tudo. Você tem situações específicas. Vamos pegar, por exemplo, a região onde eu tenho as cem piores escolas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Ali eu preciso de um plano. A mesma coisa faremos para alcançarmos o índice de alfabetização ideal no segundo ano. As escolas que alcançarem as metas serão premiadas.

Para isso precisa manter o professor na escola?

E diretores. Temos diretores hoje que são ótimos do ponto de vista do conhecimento (pedagógico), mas não do ponto de vista da gestão. Eu tenho de ter liberdade para fazer trocas e o projeto me dá isso.

Isso inclui mudar o secretário que comanda a pasta de educação?

A permanência de Fernando Padula ainda não está definida. Ele me apresentou um plano para a questão pedagógica, que eu estou avaliando. Mas, mesmo que não mude o secretário, vai mudar a forma de gestão e a cobrança. Não estou satisfeito.