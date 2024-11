Trump x Kamala: Eleitores dos EUA vão às urnas ao final de campanha turbulenta

O controle de ambas as casas do Congresso também está em disputa. Os republicanos têm um caminho mais fácil no Senado dos Estados Unidos, onde os democratas estão defendendo várias cadeiras em Estados com tendência republicana, enquanto a Câmara dos Deputados parece uma disputa acirrada.

Os candidatos passaram o último fim de semana percorrendo os Estados decisivos em busca dos votos disponíveis. Trump fez seu último comício na noite de segunda-feira em Grand Rapids, Michigan, enquanto Kamala realizou dois comícios em Pittsburgh e na Filadélfia.

Mais de 80 milhões de norte-americanos já votaram antes de terça-feira, seja pelo correio ou pessoalmente, de acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida.

RETÓRICA SOMBRIA

Durante a campanha, Trump criticou primeiro Biden e depois Kamala pela forma como lidaram com a economia, que, segundo as pesquisas, está no topo das preocupações dos eleitores, apesar do baixo desemprego e do arrefecimento da inflação. Mas ele demonstrou uma incapacidade característica de manter a mensagem, em um momento questionando a identidade negra de Kamala e prometendo proteger as mulheres "quer elas gostem ou não".

Sua abordagem desenfreada parecia ter sido projetada para estimular seus apoiadores, em vez de expandir seu apelo. Ainda mais do que em 2016 e 2020, Trump demonizou os imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente, acusando-os falsamente de fomentar uma onda de crimes violentos, e prometeu usar o governo para processar seus rivais políticos.