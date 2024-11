Blinken nomeia embaixador para coordenar transição do Departamento de Estado para o governo Trump

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, nomeou o embaixador Stephen Mull para coordenar a transição para o governo de Donald Trump em nome do Departamento de Estado, disse o porta-voz Matthew Miller a jornalistas nesta quinta-feira, após a vitória eleitoral do republicano nesta semana.

O Departamento de Estado ainda não entrou em contato com a equipe de transição de Trump, disse Miller. Ele acrescentou que Blinken pretende usar seu tempo restante no cargo para fazer progressos tangíveis em uma série de questões críticas, incluindo a concorrência com a China, garantindo que a Ucrânia esteja na melhor posição possível para o sucesso e pondo fim aos combates no Líbano e em Gaza.

(Reportagem de Simon Lewis, David Ljunggren e Daphne Psaledakis)