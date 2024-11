Com vitória de Trump, democratas se questionam sobre vizinhos, país e liderança do partido

Com poucas exceções, os democratas se preocupam com o futuro deles mesmos, de suas famílias e de seus amigos depois que os resultados de terça-feira revelaram a mudança acentuada do eleitorado para a direita.

Em Milwaukee, William Washkuhn, um engenheiro de 33 anos, disse que votou na vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, a candidata democrata, depois de fazer campanha e doar 1.600 dólares para a campanha dela. Para ele, é doloroso pensar que faz parte da minoria dos norte-americanos.

"Uma campanha estava se baseando em valores e no futuro e realmente se conectando com as pessoas", disse ele. "A outra estava se baseando no medo, na divisão e no ódio. E é difícil enquadrar as coisas dessa forma, porque isso significa que meus valores também estão em minoria. E isso é assustador."

Trump, cuja campanha polarizadora foi caracterizada por uma retórica sombria, prometeu "curar" a nação durante um discurso na quarta-feira. "Cada cidadão, eu lutarei por você, por sua família e seu futuro, todos os dias eu estarei lutando por você com cada respiração do meu corpo", afirmou.

Muitos democratas simplesmente não acreditam nele.

Joan Arrow, uma mulher trans de 29 anos que fez campanha para Kamala no Arizona, disse que chorou e estava discutindo com o marido se eles deveriam ir para o Canadá. Karla Miller, uma reverenda de 61 anos da First Congregational Church em Hendersonville, na Carolina do Norte, teme que a "emergência climática seja ainda mais ignorada".