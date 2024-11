Dezenas morrem de doença misteriosa em local sitiado no Sudão

DUBAI/CAIRO (Reuters) - Pelo menos 73 pessoas morreram de causas misteriosas na localidade sudanesa de Al-Hilaliya, sitiada pelo grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, informou o Sindicato dos Médicos do Sudão.

Essa é uma das dezenas de vilas atacadas no Estado de El Gezira, no leste do país, desde a deserção de um dos principais comandantes da RSF para o Exército, o que provocou ataques de vingança que deslocaram mais de 135.000 pessoas.

A guerra entre as duas forças criou a maior crise humanitária do mundo, desalojando mais de 11 milhões de pessoas, levando mais ainda à fome, atraindo potências estrangeiras e provocando temores de colapso do Estado.