Dinheiro da "proteção" de Trump pode significar novos e antigos negócios de armas de grande porte para Taiwan

"Fique atento a Taiwan no que diz respeito à defesa para tentar começar a envolvê-los em um grande pacote de armas -- para fazer algo significativo, muito grande", disse Rupert Hammond-Chambers, presidente do Conselho Empresarial EUA-Taiwan, que ajuda a intermediar intercâmbios de defesa entre Washington e Taipé, à Reuters, acrescentando que isso poderia acontecer no primeiro trimestre do próximo ano.

"Mas pense nisso como um adiantamento, uma forma de chamar a atenção", disse. "Eles vão acumular várias plataformas grandes e grandes compras de munições."

Os EUA já são o fornecedor de armas mais importante de Taiwan, embora a ilha tenha reclamado de uma carteira de pedidos no valor de cerca de 20 bilhões de dólares. Um novo pedido de quase 2 bilhões de dólares em sistemas de mísseis foi anunciado no mês passado.

Taiwan, cujo governo rejeita as reivindicações de soberania de Pequim, tem enfrentado repetidas pressões militares da China, incluindo uma nova rodada de jogos de guerra no mês passado.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, em um relatório escrito para parlamentares nesta quinta-feira, disse que a China pode tentar testar os EUA durante a transição presidencial com mais exercícios, ataques de hackers ou outras formas de guerra psicológica.

Uma ex-autoridade dos EUA disse que avaliou ser "altamente provável" que Taiwan agisse rapidamente para tentar intermediar um grande acordo de armas com os Estados Unidos para obter a adesão do governo Trump e combater qualquer tendência que ele ainda tenha a acreditar que Taiwan enganou os EUA com os semicondutores.