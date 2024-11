Hezbollah pede ação dos EUA para parar guerra no Líbano após vitória de Trump

Israel afirma que tem como alvo a infraestrutura e os ativos militares do Hezbollah, evitando atingir civis. As autoridades do Hezbollah e do Líbano apontam para o aumento do número de mortos, com mais de 3.000, e para a destruição generalizada no país como prova de que Israel está alvejando civis.

Os esforços diplomáticos dos EUA para interromper os combates entre Israel e o Hezbollah, que incluíam uma proposta de cessar-fogo de 60 dias, fracassaram na semana passada, antes da eleição dos EUA na terça-feira, na qual Trump reconquistou a Casa Branca.

Moussawi reconheceu o alto custo dos ataques israelenses que destruíram milhares de prédios, mas disse que a capacidade militar do grupo continua forte.

"Esse sentimento de que (Israel) não pode ser punido ou levado à Justiça internacional é resultado do apoio dos EUA, que o torna imune à responsabilização", disse.

(Reportagem de Timour Azhari)