Governo Lula troca nº 2 da PF

A troca já era esperada, em meio a uma dança das cadeiras da corporação. Murad era adido da PF na embaixada do Brasil em Londres e será substituído no cargo por Rodrigo Morais, até então diretor da DIP (Diretoria de Inteligência Policial).

Morais, por sua vez, passa o comando da DIP para Leandro Almada. Superintendente no Rio de Janeiro, o delegado ganhou destaque nacional com o avanço do Caso Marielle, no ano passado.