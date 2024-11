Trump enfrentará menos obstáculos em Washington durante 2º mandato

'MAIS MAGA E MENOS REPUBLICANO'

Os aliados de Trump passaram os últimos meses fazendo uma pré-seleção de candidatos para seu governo, com o objetivo de garantir que postos importantes sejam ocupados por pessoas de confiança.

"Estamos procurando pessoas mais jovens e mais Maga. Mais Maga e menos republicano do que no passado", disse um doador que falou sob condição de anonimato, referindo-se ao slogan de Trump, "Make America Great Again" (Fazer a América Grande Novamente, na tradução).

Um desses cargos, é claro, já foi preenchido. O vice-presidente eleito, JD Vance, passou sua breve carreira política defendendo a filosofia nacionalista de Trump no Capitólio e foi eleito para o Senado em 2022 depois de ganhar o endosso de Trump. Pence, por outro lado, já havia construído sua própria identidade como ex-governador e membro do Congresso quando Trump o escolheu para ser vice-presidente em 2016.

Trump provavelmente terá mais facilidade em conseguir que seus indicados sejam aprovados pelo Senado desta vez do que em seu primeiro mandato, quando dezenas de candidatos não conseguiram obter aprovação.

Os republicanos estão no caminho certo para controlar entre 52 e 57 assentos no Senado, o que significa que um voto vencedor não dependerá necessariamente de republicanos independentes como Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca.