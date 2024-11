Xi Jinping pede que China e EUA "se entendam" ao parabenizar Trump por vitória

Em setembro, o governo impôs aumentos acentuados nas tarifas sobre as importações chinesas, como taxas de 100% sobre veículos elétricos, 50% sobre células solares e 25% sobre aço, alumínio, baterias para veículos elétricos e minerais essenciais, em uma tentativa de proteger indústrias norte-americanas estratégicas.

Mas a ameaça de Trump de impor tarifas de 60% sobre as importações norte-americanas de produtos chineses representa grandes riscos de crescimento para a China.

Elas seriam muito mais altas do que as tarifas de 7,5% a 25% cobradas em seu primeiro mandato e viriam em um momento muito mais vulnerável para a economia chinesa, já que ela luta contra uma queda acentuada no setor imobiliário, o peso da dívida do governo local e a fraca demanda interna.

(Reportagem de Farah Master, em Hong Kong; Liz Lee, Ryan Woo, Joe Cash e Redação Pequim)