Após rejeição do Hamas a acordo sobre reféns, EUA pedem expulsão do grupo ao Catar

"Após rejeitar repetidas propostas de libertação de reféns, seus líderes não devem mais ser bem-vindos nas capitais de nenhum parceiro americano. Deixamos isso claro para o Catar após a rejeição do Hamas, semanas atrás, de outra proposta de libertação de reféns", disse a autoridade sênior, sob condição de anonimato.

O Catar então transmitiu a exigência aos líderes do Hamas há cerca de 10 dias, disse a autoridade. Washington tem mantido contato com o Catar sobre quando fechar o escritório político do grupo, e disse a Doha que este é o momento para isso.

Três autoridades do Hamas, no entanto, negaram que o Catar tenha dito aos líderes grupo que não eram mais bem-vindos no país. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Andrew Mills em Doha e Humeyra Pamuk)