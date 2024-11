Após vitória de Trump, norte-americanos desanimados pesquisam sobre mudança para exterior

No final da noite de quarta-feira, na Costa Leste dos EUA, as buscas sobre emigração estavam atingindo recordes históricos para os três países, de acordo com um funcionário do Google.

A gigante das buscas não fornece números absolutos, mas os dados do site Immigration New Zealand mostraram um registro de cerca de 25.000 novos usuários dos EUA em 7 de novembro, em comparação com 1.500 no mesmo dia do ano passado.

Alguns advogados de imigração também estão sendo inundados com consultas.

"A cada meia hora, há uma nova consulta por e-mail", disse Evan Green, sócio-gerente do escritório de advocacia de imigração mais antigo do Canadá, Green and Spiegel.

O súbito entusiasmo pela emigração ecoa o interesse em se mudar para o exterior observado após a vitória de Trump em 2016. Desta vez, no entanto, a eleição do republicano ocorreu após uma campanha particularmente divisiva, na qual quase três quartos dos eleitores dos EUA disseram sentir que a democracia do país está ameaçada, de acordo com as pesquisas de boca de urna da Edison Research.

Muitos norte-americanos também estão preocupados com o fato de que o mandato de Trump possa aumentar a distância entre democratas e republicanos em questões como raça, gênero, como as crianças são ensinadas e direitos reprodutivos.