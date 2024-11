Forças de paz da Onu dizem que destruição de suas propriedades por Israel viola direito internacional

BEIRUTE (Reuters) - A força de paz das Nações Unidas no sul do Líbano disse nesta sexta-feira que a "destruição deliberada e direta" de sua propriedade pelo Exército israelense foi uma "violação flagrante" do direito internacional.

Conhecida como Unifil, missão da ONU com 10.000 membros está estacionada no sul do Líbano para monitorar as hostilidades ao longo da "linha azul" que separa o Líbano de Israel.

Desde que Israel lançou uma campanha terrestre do outro lado da fronteira contra os combatentes do Hezbollah, no final de setembro, a Unifil acusou a Força de Defesa de Israel (IDF) em várias ocasiões de atacar deliberadamente suas bases, inclusive atirando em soldados da paz e destruindo torres de vigilância.