Negociação Mercosul-UE avança bem e objetivo é fechar acordo este ano, diz secretário do Itamaraty

BRASÍLIA (Reuters) -O governo brasileiro tem expectativa de fechar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda este ano, e avalia que as negociações avançam bem, disse nesta sexta-feira o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, Maurício Lyrio, negociador brasileiro do acordo.

Lyrio pontuou, no entanto, que o tema não será discutido durante a cúpula do G20, que acontece no Rio de Janeiro este mês.

"A negociação avança bem, mas a ideia não é fazer alguma coisa sobre isso na cúpula do G20. O objetivo continua sendo de buscar concluir as negociações até o final do ano. Teremos outras oportunidades de negociação até o final do ano", disse Lyrio em entrevista no Itamaraty.