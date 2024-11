Pronta ou não? Como a China se esforçou para combater o segundo choque de Trump

Embora alguma retaliação a essas medidas possa ser inevitável, a China se concentrará em explorar brechas entre os Estados Unidos e seus aliados, dizem os especialistas, e buscará baixar a temperatura para ajudar a fechar um acordo antecipado para amortecer o impacto do atrito comercial.

Zhao Minghao, especialista em relações internacionais da Universidade Fudan, de Xangai, disse que a China provavelmente não repetirá o manual do primeiro mandato de Trump, quando Pequim teve uma reação muito forte às suas medidas tarifárias.

Ele destacou a mensagem do presidente da China, Xi Jinping, para Trump na quinta-feira, na qual Xi pediu "cooperação" e não "confronto", enfatizando relações "estáveis, sólidas e sustentáveis" entre as duas superpotências.

"Trump não é um estranho para Pequim neste momento", disse Zhao à Reuters. "Pequim responderia de forma ponderada e se esforçaria para se comunicar com a equipe de Trump."

Embora os gigantes chineses da tecnologia sejam agora muito menos dependentes das importações dos EUA, a economia -- atingida por uma enorme crise imobiliária e sobrecarregada com dívidas insustentáveis -- está em uma posição mais fraca do que em 2016, sofrendo para arrancar um crescimento de 5% em comparação com os 6,7% daquela época.

Para piorar a situação, Trump prometeu acabar com o status de nação comercial mais favorecida da China e aplicar tarifas sobre as importações chinesas superiores a 60% -- muito mais altas do que as impostas durante seu primeiro mandato.