Scholz pede calma para tirar Alemanha de crise política

Um voto de confiança é um precursor necessário para uma eleição.

Scholz estava se reunindo com líderes em Budapeste para discutir a resposta da Europa a uma série de questões, incluindo o retorno de Trump ao poder.

Questionado sobre como o colapso de sua coalizão estava sendo visto por outros líderes, Scholz disse que eles mostraram solidariedade, compartilhando suas próprias experiências na formação de coalizões.

Ele também minimizou uma provocação do aliado de Trump e dono da plataforma X, Elon Musk, que o chamou em alemão de “tolo” devido ao colapso da coalizão. Scholz disse que não deu importância, pois “o mundo em que vivemos não é um em que empresas de Internet são órgãos estatais”.

A coalizão de Scholz entrou em colapso na quarta-feira, quando ele anunciou a demissão de seu ministro das Finanças, Christian Lindner, do partido Democratas Livres (FDP), que, junto com os Verdes e os Social-Democratas (SPD) de Scholz, estava no poder desde 2021.

De acordo com uma pesquisa de opinião, a ZDF Politbarometer, a maioria dos alemães quer uma eleição o mais rápido possível. Cerca de 84% acham que uma eleição antecipada é uma boa ideia, enquanto 13% não concordam, segundo a pesquisa divulgada nesta sexta-feira.