Gaza chora morte de crianças em ataque israelense

Não está claro como a eleição de Donald Trump para outro mandato como presidente dos Estados Unidos vai afetar a guerra. O conflito se expandiu, e Israel agora também trava embates com o Hezbollah no Líbano. Um ataque israelense sobre Tiro, no sul do país, matou pelo menos sete pessoas neste sábado, segundo autoridades de saúde libanesas.

O Gabinete de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou na sexta-feira que quase 70% das mortes que confirmou na Faixa de Gaza eram de mulheres e crianças. A missão diplomática de Israel em Genebra, onde a entidade tem sede, rejeitou categoricamente esses dados.

Ataques durante a madrugada e neste sábado mataram pelo menos quatro pessoas a leste da Cidade de Gaza — incluindo dois jornalistas —, quatro em Beit Lahiya, duas em uma barraca no hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balah, e quatro em uma tenda erguida perto de Khan Younis, disseram médicos.

(Reportagem de Hatem Khaled em Khan Younis, Nidal al-Mughrabi no Cairo, Emily Rose em Jerusalém e Andrew Mills em Doha)