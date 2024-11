Republicanos estão perto de garantir controle da Câmara dos Deputados dos EUA

Os republicanos precisam agora de mais seis assentos para manter o controle sobre a Câmara, depois que obtiveram vitórias suficientes para tomar o Senado dos democratas, embora a Edison tenha projetado na sexta-feira que a senadora democrata Jacky Rosen será reeleita em Nevada.

Com a vitória de Trump na eleição presidencial e o controle do Senado já decidido, manter a Câmara dos Deputados daria aos republicanos grandes poderes para levar adiante sua agenda de corte de gastos e impostos, desregulamentação do setor de energia e mudanças nos controles das fronteiras.

Ainda há 19 disputas para a Câmara que não estão decididas, a maioria delas em distritos competitivos em Estados do oeste da nação, onde a contagem dos votos é normalmente mais lenta do que no restante do país.

Dez dos assentos são atualmente de republicanos, enquanto nove estão em mãos democratas.

(Reportagem de Jason Lange)