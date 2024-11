Biden fará lobby para que governo Trump não se afaste da Ucrânia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve discutir as prioridades da política interna e externa com o presidente eleito, Donald Trump, em reunião nesta quarta-feira (13), e deve fazer lobby junto ao novo governo para que não abandone a Ucrânia. As informações são do conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, em entrevista neste domingo (10).

Biden convidou Trump para comparecer ao Salão Oval na quarta-feira, informou a Casa Branca.

Em entrevista ao programa "Face the Nation", da CBS, Sullivan disse que a principal mensagem de Biden será o compromisso em garantir uma transferência pacífica de poder, e também vai falar com Trump sobre o que está acontecendo na Europa, na Ásia e no Oriente Médio.