China e Indonésia fecham US$10 bilhões em acordos focados em energia verde e tecnologia

PEQUIM (Reuters) - China e Indonésia assinaram acordos no valor de 10 bilhões de dólares no Fórum Empresarial Indonésia-China, em Pequim, no domingo. As negociações incluíram acordos em áreas como alimentação, novas energias, tecnologia e biotecnologia, informou a mídia estatal chinesa.

O Fórum aconteceu depois de uma reunião no sábado entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente indonésio, Prabowo Subianto, que está na China até 10 de novembro, o primeiro país que visita desde que assumiu o cargo no mês passado.

Prabowo, que venceu as eleições presidenciais da Indonésia em fevereiro, também escolheu a China para a sua primeira visita como presidente eleito, reforçando o compromisso de Jacarta de fortalecer os laços estratégicos com Pequim.