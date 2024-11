EUA concluem que Israel não está impedindo auxílio em Gaza; grupos de ajuda discordam

Por Humeyra Pamuk e Daphne Psaledakis

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, concluiu que Israel não está atualmente impedindo o auxílio em Gaza e, portanto, não está violando a lei dos Estados Unidos, disse o Departamento de Estado nesta terça-feira, mesmo com Washington reconhecendo que a situação humanitária continua terrível no enclave palestino.

Em uma carta de 13 de outubro, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, deram aos seus homólogos israelenses uma lista com medidas específicas que Israel precisava tomar no prazo de 30 dias para lidar com o agravamento da situação em Gaza. O não cumprimento dessas medidas poderia ter possíveis consequências sobre a ajuda militar dos EUA a Israel, disseram na carta.