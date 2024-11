Israel não atendeu às demandas dos EUA para aliviar catástrofe em Gaza, dizem grupos de ajuda

GENEBRA (Reuters) - Grupos internacionais de ajuda disseram que Israel não cumpriu uma série de demandas dos Estados Unidos para melhorar a crise humanitária em Gaza até o prazo final de terça-feira.

Os Estados Unidos disseram ao seu aliado Israel, em uma carta de 13 de outubro, que o país deveria tomar medidas para melhorar a situação da ajuda em Gaza, devastada pela guerra, dentro de 30 dias. Caso contrário, poderia enfrentar possíveis restrições à ajuda militar dos EUA.

"Israel não apenas deixou de atender aos critérios dos EUA que indicariam apoio à resposta humanitária, mas, ao mesmo tempo, tomou medidas que pioraram drasticamente a situação no local, particularmente no norte de Gaza", disse um grupo de oito organizações de ajuda, incluindo Oxfam, Save the Children e o Conselho Norueguês de Refugiados, em um relatório de 19 páginas.