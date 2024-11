Jack Teixeira, que vazou informações do Pentágono, é condenado a 15 anos de prisão nos EUA

Os advogados de Teixeira, em documentos judiciais, disseram que ele "lamenta sinceramente as decisões que tomou e os danos que causou", e pediram a Talwani que impusesse apenas uma pena de 11 anos.

Eles disseram que a intenção do jovem autista e isolado nunca foi prejudicar os EUA, mas educar os amigos que ele fez online sobre os eventos mundiais, inclusive a guerra na Ucrânia.

"Eu queria saber o máximo possível sobre o assunto, porque achava que era provavelmente o maior - provavelmente o maior evento ou coisa que aconteceu na história da minha geração", disse Teixeira em fevereiro durante uma sessão de interrogatório com a comunidade de inteligência, de acordo com os documentos do tribunal.