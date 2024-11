Shell vence recurso contra decisão histórica holandesa sobre clima

Em audiências de apelação neste ano, a Shell disse que as exigências para que as empresas reduzam as emissões não podem ser feitas pelos tribunais, mas apenas pelos Estados.

O tribunal concordou com a Shell que uma ordem absoluta para reduzir as emissões de seus produtos poderia ter um efeito adverso em todo o mundo, pois poderia levar os clientes a trocar o uso do gás da Shell por carvão mais poluente.

"Em geral, qualquer redução nas emissões de gases de efeito estufa é positiva para mitigar a mudança climática", disse a juíza Carla Joustra.

"Mas isso não significa que uma ordem de redução para a Shell tenha o mesmo efeito."

A Shell informou que estava no caminho para cumprir a ordem judicial para sua própria produção, onde as emissões foram 30% abaixo dos níveis de 2016 no ano passado.